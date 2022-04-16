Сегодня, 16 апреля, состоится матч 25-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Уралом». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:30 по московскому времени.

В игре не примут участия два голкипера «Зенита» — Станислав Крицюк и Даниил Одоевский, а также два защитника — Вячеслав Караваев и Деян Ловрен. У всех четверых травмы. Под вопросом и участие Вендела.

В первом круге «Зенит» и «Урал» в Екатеринбурге сыграли вничью — 0:0.

После 24 туров «Зенит» занимает первое место в таблице с 52 очками. Столько же у московского «Динамо», которое провело на игру больше.

«Урал» идёт в таблице на 14-м месте с 21 очком.