Сегодня, 16 апреля, «Зенит» сыграет с «Уралом» в матче 25-го тура чемпионата России. NVsport даёт прогноз состава команды Сергея Семака.

Прогнозировать состав «Зенита» в нынешних реалиях – дело неблагодарное. Семаку уже не первый тур приходится кроить состав из того, что получится, и получается это не всегда ровно. Тут и там невооружённым взглядом видны стежки, особенно в линии обороны. Однако попробуем оценить имеющиеся ресурсы и исходя из них сформировать схему.

Вратарь. Михаил Кержаков

Увы, тут выбор безальтернативный. У «Зенита» в начале сезона появилось два равных голкипера, в 2022 году выстрелил Даниил Одоевский, но сейчас всего этого нет: молодой голкипер получил травму, а Станислав Крицюк лечится уже очень долго. С другой стороны, Кержаков в последних пяти играх пропустил только один мяч, так что претензий к нему быть не должно.

Крайние защитники. Алексей Сутормин и Данил Круговой

Сутормин получил перерыв в матче с «Ахматом», так что сейчас должен появиться с первых минут. Караваеву предстоит операция, так что выбор у Семака небогатый. Круговой в этом году неплохо разыгрался на левом фланге.

Центральные защитники. Арсен Адамов, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос

Дуглас уже привык к позиции левого центрального защитника при прогрессировавшем Круговом. Чистяков после ухода Ракицкого и травмы Ловрена освоился в роли главного центра обороны. Компанию им чаще составлял Вилмар Барриос, но рискнём предположить, что в матче с «Уралом» Семак даст сыграть бывшему защитнику команды из Екатеринбурга Арсену Адамову. Он пока проводит считанные минуты за «Зенит», но с «Уралом» наверняка мотивация будет повышенной.

Центральные полузащитники. Вилмар Барриос и Клаудиньо

Под вопросом участие в матче Вендела, скорей всего, Семак даст ему отдохнуть. Барриос с выходом Адамова сможет сыграть на более удобной позиции опорника. Клаудиньо в последних играх привыкает к роли в центре, тем более, что на этой позиции он часто играл в «Брагантино».

Группа атаки. Малком, Артём Дзюба, Юри Алберто

К Малкому вопросов никаких, Юри Алберто с ходу выбился в лидеры и ведущие бомбардиры команды. Дзюба давненько не забивал, и игра с «Уралом» — подходящий момент, чтобы прервать неприятную серию. Скорей всего, Семак воспользуется своим главным «тараном».

Состав «Зенита» на матч с «Уралом», версия NVsport: Кержаков – Сутормин, Адамов, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой – Барриос, Клаудиньо – Малком, Дзюба, Юри Алберто.