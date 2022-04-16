Российский гимнаст Артур Далалоян отправится в Италию для участия в клубном чемпионате страны. В августе 2021 года он подписал контракт с Gymnastic Romagna Team. 12 марта Далалоян уже выступал за клуб на соревнованиях в Турине.

«20 апреля я улечу в Италию, чтобы выступить за свой клуб в серии А, буду делать четыре снаряда, — цитирует ТАСС Далалояна. — Когда я выступал там в начале марта, то никакого негатива со стороны итальянцев не чувствовал. Мой клуб абсолютно поддерживал меня, поэтому я полностью спокоен».

Он отметил, что предстоящий турнир носит коммерческий характер, и он летит ради заработка.

Далалояну 25 лет. В 2021 году он выиграл золото Олимпиады в Токио в командном турнире. Также на его счету три золота, четыре серебра и две бронзы чемпионатов мира, пять золотых, две серебряных и три бронзовых награды чемпионатов Европы.

15 апреля Далалоян выиграл чемпионат России в личном многоборье в Казани.