«Зенит» обыграл «Урал» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу со счётом 3:1. На 12-й минуте хавьек петербуржцев Клаудиньо открыл счёт, добив мяч с пенальти. На 37-й Юри Алберто увеличил преимущество «Зенита».

Во второй половине встречи вышедший на замену Артём Дзюба забил на 78-й минуте третий мяч команды, а игрок «Урала» Юрий Железной отыграл один гол.

«Зенит» играл в следующем составе: Кержаков, Алип, Барриос, Чистяков, Сантос, Круговой (Оздоев, 57), Кузяев (Сутормин, 57), Клаудиньо (Вендел, 73), Малком, Юри Алберто (Ерохин, 81), Сергеев (Дзюба, 72).