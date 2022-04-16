Российский фигурист Евгений Семененко получил серьёзную травму во время шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Во время исполнения четверного прыжка 18-летний фигурист упал и ударился головой о лёд.

Семененко несколько раз попытался подняться, но затем упал в партер для зрителей. Врачи оказали ему первую помощь и унесли на носилках, после чего отвезли в больницу.

Петербуржец Семененко выигрывал командный чемпионат мира-2021, а в сезоне-2021/22 занял четвёртое место на чемпионате России, пятое на чемпионате Европы и восьмое — на Олимпийских играх в Пекине.