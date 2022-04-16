Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Рейнджерс» (4:0). На счету форварда стало 90 очков в сезоне (22 гола и 68 передач). Он второй раз в карьере заканчивает сезон в составе «Рейнджерс», набрав не менее 90 баллов. В сезоне-2019/20 россиянин отметился 95 очками.

До Панарина лишь пять хоккеистов «Рейнджерс» проводили более одного сезона с 90+ очками. По два раза это делали Род Жильбер и два лучших бомбардира в истории НХЛ: Уэйн Гретцки и Яромир Ягр. Чаще это удавалось лишь Марку Мессье и Жану Рателю — по три сезона.