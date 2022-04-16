«Ливерпуль» стал первым финалистом Кубка Англии сезона-2021/22. В полуфинальном матче подопечные Юргена Клоппа взяли верх над «Манчестер Сити» — 3:2. В первом тайме «Ливерпуль» повёл 3:0. Счёт открыл Ибраима Конате на 9-й минуте, после чего Садио Мане оформил дубль на 17-й и 45-й. Во второй половине встречи Джек Грилиш на 47-й и Бернарду Силва на 90+1 сократили отставание до минимума, но этого команде Хосепа Гвардьоле не хватило.

В финале «Ливерпууль» сыграет с победителем матча «Челси» — «Кристал Пэлас», который пройдёт 17 апреля.

Финал Кубка Англии пройдёт на «Уэмбли» 14 мая. «Ливерпуль» выигрывал трофей семь раз в истории, последний — в 2006 году.