Тренер российского фигуриста Евгения Семененко Алексей Мишин рассказал о состоянии здоровья спортсмена. Семененко упал и ударился головой о лёд во время шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».

«Женя очень сильно ударился», — приводит «РИА Новости» лаконичный ответ Мишина.

Более подробную информацию дала продюсер и ведущая шоу Яна Рудковская, жена Евгения Плющенко.

«Состояние нормальное, руки-ноги целы. Врачи передают, что он в сознании, уже общается. Его папа направляется в больницу. Врачи пока не исключают черепно-мозговую травму и сотрясение», — цитирует «Спорт-Экспресс» Рудковскую.

Петербуржец Семененко выигрывал командный чемпионат мира-2021, а в сезоне-2021/22 занял четвёртое место на чемпионате России, пятое на чемпионате Европы и восьмое — на Олимпийских играх в Пекине.