Российскому фигуристу Евгению Семененко диагностировали сотрясение мозга, сообщила тренер спортсмена Татьяна Мишина. 18-летний фигурист упал и сильно ударился головой во время шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».

«У него многочисленные гематомы на голове, но никаких серьезных внутренних повреждений нет», — цитирует ТАСС Мишину.

По словам тренера, он быстро пришёл в сознание, а сейчас для него нуцжен покой. Пока неизвестно, когда фигуриста выпишут из больницы.

«Он такой парень, еще извиняется, что столько причинил беспокойства. Он хороший душевный человек», — добавила тренер.

Петербуржец Семененко выигрывал командный чемпионат мира-2021, а в сезоне-2021/22 занял четвёртое место на чемпионате России, пятое на чемпионате Европы и восьмое — на Олимпийских играх в Пекине.