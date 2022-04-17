Сезон в фигурном катании закончен, начинается пора ледовых шоу, отпусков и подготовки к новому сезону. Казалось бы, что может пойти не так? Однако спортсмены не защищены от несчастных случаев никогда. Накануне петербургский фигурист Евгений Семененко чуть не погиб во время шоу Евгения Плющенко. Рассказываем историю инцидента.

Шоу «Союз чемпионов» уже успело оскандалиться в Туле, когда некоторым из его участников (в частности, петербурженке Елизавете Туктамышевой) не понравилась политическая составляющая мероприятия. Позднее организаторы говорили, что не имеют к политическим активностям отношения, и в Петербурге уже никаких подобных недовольств фигуристы не высказывали.

Шоу в Ледовом дворце шло без каких-либо инцидентов, вот настала очередь кататься Семененко. 18-летний ученик Алексея Мишина решил зайти на четверной прыжок… Но упал и с размаху ударился головой о лёд. И уже в первые секунды стало понятно, что это не просто ушиб. Семененко встал, но тут же снова упал. Он несколько раз пытался подняться, пока не свалился прямо на зрителей в партер.

Шоу пришлось прервать, а на площадку выбежали врачи.

Семененко увезли на скорой, и поначалу сообщения о его состоянии не радовали. Алексей Мишин в ответ на просьбу рассказать о состоянии здоровья ученика был тревожно лаконичен: «Женя очень сильно ударился».

В памяти особо впечатлительных фанатов всплыла жуткая история с Михаэлем Шумахером: прославленный автогонщик получил сильную черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах, больше полугода провалялся в коме и с тех пор ни разу не показывался на публике.

Немного обнадёжила поклонников Семененко организатор шоу, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская. Она сообщила, что фигурист избежал переломов, но существует подозрение на сотрясение мозга. А главное – он находится в сознании.

А уже сегодня тренер Семененко Татьяна Мишина сообщила точный диагноз: у петербургского спортсмена сотрясение мозга, многочисленные гематомы на голове, но внутренних повреждений нет.

Обнадёжил болельщиков и спортивный врач Сергей Зуев. В интервью «Спорт-Экспрессу» он заявил: «По тому, как вел себя спортсмен, мы понимаем, что у него вряд ли есть тяжелая травма головы».

Что же стало причиной несчастного случая в Ледовом дворце? Скорее всего, дело в банальном стечении обстоятельств. Семененко просто не повезло во время исполнения сложного элемента. По крайней мере, к качеству льда у участников шоу претензий не было. Все они отмечали, что площадка в Ледовом дворце была залита нормально. Это же подтвердила и Татьяна Мишина: «Он сам неудачно зашел на прыжок, по технике получилось неудачно. Тут никто не виноват, это просто несчастный случай. Претензий к организаторам нет». Так что будем надеяться, что с Семененко будет всё в порядке и он восстановится к предсезонной подготовке.

Уроженцу Санкт-Петербурга Семененко 18 лет. За свою карьеру фигурист выигрывал юниорский и взрослый финал Кубка России, первенство России среди юниоров, а также командный чемпионат мира-2021. В сезоне-2021/22 Семененко занял третье место на Skate Canada, четвёртое — на чемпионате России, пятое — на чемпионате Европы и восьмое — на Олимпиаде-2022. Он стал лучшим среди российских участников Игр в Пекине.