Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Монреаля» (8:4). Для форварда шайба стала 47-й в сезоне и 777-й в НХЛ.

Овечкин продолжает штурмовать снайперский рекорд Уэйна Гретцки. В списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ россиянин занимает третье место. До второй строчки — Горди Хоу — Овечкину осталось забросить 24 шайбы (у Хоу 801 гол). Гретцки же нанёс 894 точных броска.

Помимо Овечкина, в матче отличились и другие российские хоккеисты «Вашингтона». Евгений Кузнецов отдал две голевые передачи, а вернувшийся на лёд защитник Дмитрий Орлов и вовсе набрал четыре очка: гол и три результативных паса. У «Монреаля» одну голевую передачу отдал Александр Романов.