Российская фигуристка Александра Трусова преподнесла болельщикам сюрприз на «Союзе чемпионов» в Санкт-Петербурге. Выступая на шоу, организованном двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, Трусова представила номер в парном катании. Партнёром спортсменки стал её бывший тренер из академии «Ангелы Плющенко» Дмитрий Михайлов.

Трусова и Михайлов выступили под песню «Can’t Help Falling In Love» и исполнили несколько парных элементов, пусть пока и не очень сложных: поддержку во вращении и параллельный двойной аксель. И это уже не первые попытки Трусовой исполнять элементы парного катания. С чемпионом мира-1999 Алексеем Тихоновым, например, фигуристка уже пробовала высокую поддержку.

Может ли Трусова уйти из одиночного катания в парное? Как ни странно, но это не выглядит таким уж невероятным событием. Всё дело в успехах и амбициях фигуристки.

Не секрет, что Трусова сейчас является одной из главных звёзд одиночного катания в мире. Она регулярно выигрывает международные турниры и уже завоевала несколько знаковых медалей, а также целых четыре раза попала в Книгу рекордов Гиннесса. Однако проблемой для неё остаётся отсутствие действительно крупных побед. На чемпионатах мира и финале Гран-при – одна бронза, на чемпионатах Европы – две бронзы, на чемпионате России – два серебра и две бронзы. Не секрет, что конкуренция в женском одиночном катании сейчас невероятная, и Трусовой всё время не хватает совсем немного, чтобы обойти конкуренток. И очевидно, что она сильно переживает из-за этого. Вспомните хотя бы срыв Трусовой на Олимпиаде. Девочка первой в мире исполнила пять четверных прыжков, но и этого оказалось недостаточно для золота. Победу одержала Анна Щербакова, а командную золотую медаль завоёвывала дебютантка международного сезона Камила Валиева. И полный боли выкрик: «У всех есть золото, а у меня нет!» — красноречиво показал состояние спортсменки. А ведь в женском катании всё не закончится противостоянием Трусово, Валиевой и Щербаковой. Из юниорок скоро выйдут три Софьи: Акатьева, Самоделкина и Муравьёва, а заодно и Аделия Петросян.

А Трусова наверняка помнит судьбу воспитанниц Тутберидзе после достижения пубертата. Поэтому уход фигуристки в парное катание не выглядит таким уж фантастическим раскладом.

Да и занятия Трусовой стрип-пластикой могут косвенно свидетельствовать о переменах в её жизни. Фигуристка пытается убрать детскую «угловатость» и добавить катанию женственности.

Впрочем, такие переходы за одно лето не происходят. Скорей всего, в следующем сезоне Трусова останется в одиночницах. Но в 2023 году нас вполне может ждать самый громкий трансфер фигурного катания если не в истории, то в XXI веке точно.