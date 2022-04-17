С 15 по 17 апреля было сыграно восемь матчей 25-го тура чемпионата России. В туре было забито 19 голов, хозяева выиграли три встречи, гости – одну, и четырежды была зафиксирована ничья. Рассказываем о самых интересных событиях 25-го тура РПЛ.

Матч тура. «Сочи» — «Локомотив» — 2:2 (Маргасов, Родриго – Исидор-2)

Ещё пару лет назад никто не смог бы предположить, что «Сочи» будет принимать «Локомотив» в статусе фаворита матча и будет недоволен ничьей. Но реальность такова, что южане сейчас борются с ЦСКА за место в тройке лидеров и после этого тура вполне могли обойти армейский клуб. Но «Локомотив» спасла главная находка зимнего трансферного окна. Вильсон Исидор дважды сравнял счёт и забил уже 7 голов в 6 матчах за «Локо».

Сенсация тура. «Крылья Советов» — «Краснодар» — 2:0 (Сарвели, Глушенков)

Несмотря на потерю всех легионеров, «Краснодар» остаётся боеспособной единицей и сражается за место в еврокубках. «Крылья» в этом сезоне тоже не подарок, но быки были явными фаворитами в этой игре. Тем не менее, самарская атака забила два безответных гола, и в таблице «Крылья Советов» отстают от «Краснодара» уже на одно очко.

Герой тура. Антон Шунин. «Динамо» — «Ахмат» — 2:0 (Смолов, Тюкавин)

Перед игрой капитана «Динамо» Антона Шунина чествовали в честь попадания в клуб Льва Яшина (100 и более сухих матчей). И виновник торжества не подвёл и в самой игре: Шунин провёл на ноль 101-ю игру в карьере, а во втором тайме ещё и записал на свой счёт голевой пас, выбив мяч мощным ударом на Константина Тюкавина. «Динамо» победило и на время догнало «Зенит» по очкам.

Лидер тура. «Зенит» — «Урал» — 3:1 (Клаудиньо, Юри Алберто, Дзюба – Железнов)

Но «Динамо» может хоть из кожи вон вылезть, а «Зенит» играет в этом сезоне с позиции настоящего лидера. Очередной матч, очередная уверенная победа. Очередной бразильский «отжиг».

Дуэль тура. «Спартак» — «Рубин» — 1:1 (Соболев – Игнатьев)

Дуэль главных критиков российских судей – «Спартака» и Леонида Слуцкого – вышла весьма серой на поле, зато продолжилась за его пределами. Автор гола Александр Соболев начал жаловаться, что тяжело забить команде, у которой «десять человек стоят в своей штрафной».

«Рубин» ответил провокационным видео, где речь Соболева была заменена на крики дельфинов, очевидно, намекая на любовь спартаковца «нырять». «Спартак» в свойственном ему стиле смертельно обиделся и ответил нелепой шуткой, которую мы не приводим по этическим соображениям. На поле неудачники сезона зафиксировали ничью, в инфополе – победа за «Рубином» в одну калитку.

Серия тура. Валерий Карпин. «Арсенал» — «Ростов» — 1:2 (Смольников – Комличенко, Полоз)

Вернувшись в «Ростов», Карпин в кратчайшие сроки вытащил команду из кризиса. Дончане выиграли три последних матча и поднялись уже на девятое место в таблице, обогнав «Спартак».

Концовка тура. «Уфа» — ЦСКА – 1:1 (Никитин – Фернандес)

Матч «Уфа» — ЦСКА шёл к нулевой ничьей, когда на 88-й минуте Марио Фернандес распечатал-таки ворота Александра Беленова. Казалось, сейчас армейцы спокойно доведут дело до победы, но «Уфа» бросила последние силы и спасла ничью. На пятой (!) добавленной минуте Алексей Никитин поразил ворота Игоря Акинфеева.

Матчи 26-го тура чемпионата России пройдут с 23 по 25 апреля. «Зенит» сыграет 25 апреля на выезде против «Краснодара», встреча закроет программу тура.