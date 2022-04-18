Президент России Владимир Путин поздравил со столетием футбольный клуб «Спартак». Красно-белые считают датой своего рождения 18 апреля 1922 года, когда был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района, из которого впоследствии и сформировался «Спартак». Само общество появилось в 1935 году.

«История одного из наиболее известных и титулованных клубов России прочно связана с развитием футбола и ростом его популярности, становлением массового физкультурного движения в нашей стране, — говорится в письме Путина на официальном сайте Кремля. — В летописи «Спартака» немало блестящих побед и рекордов. Эти выдающиеся достижения – наша общая гордость и национальное достояние.

Важно, что нынешнее поколение болельщиков-спартаковцев с огромным уважением относится к прославленным ветеранам клуба – тренерам, игрокам, организаторам, которые закладывали замечательные традиции родного клуба, укрепляли его авторитет на спортивной арене».

В текущем сезоне «Спартак» идёт на десятом месте в таблице РПЛ.