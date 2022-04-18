18 апреля «фанаты самого популярного клуба России», как они сами себя называют, праздновали юбилей этого самого популярного клуба. «Спартаку» исполнилось ровно сто лет. Датой его основания официально принято считать появление Московского клуба спорта (МКС) в Краснопресненском районе Москвы. Позднее клуб назывался «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат», а в 1935 году на базе этого «гастрономического» клуба и был основан «Спартак» (отсюда, кстати, и берёт начало прозвище «мясо»).

Ранние советские годы вообще очень запутанный период по части спортивных обществ. Молодая республика делала первые шаги не только в спорте, но и вообще в своей жизни, и потому даты основания клубов могут сильно варьироваться по годам. Ярчайшими подобными примерами можно назвать ЦСКА и «Зенит».

ЦСКА вышел ещё из Общества любителей лыжного спорта, а точнее, из футбольной секции, появившейся ещё при Николае II, в 1911 году. И именно 1911 год было решено считать датой основания клуба. В 2011 году, когда ЦСКА решил отпраздновать столетний юбилей, фанаты «Спартака» сочинили язвительную, но, что порой у них бывает, остроумную дразнилку:

Нет повести печальнее на свете,

Чем конь на лыжах, отмечающий столетье.

Особенно забавно празднование столетия ЦСКА выглядело с учётом того, что за три года до этого клуб отмечал 80 лет с момента основания. И у этого тоже была своя логика – ведь именно в 1928 году появился клуб под названием «Центральный дом Красной армии».

Ещё запутаннее выглядит история «Зенита». Год основания клуба в разных справочниках был разный, в зависимости от настроения авторов. В итоге в 1999 году Виталий Мутко (тогда президент «Зенита») даже создал специальную комиссию, которая должна была утвердить дату основания клуба. В результате работы комиссии датой основания было принято считать май 1925 года, когда на Ленинградском металлургическом заводе имени Сталина появились первые футбольные клубы. С тех пор эта дата стоит официальной во всех материалах о «Зените».

Разумеется, и у ЦСКА, и у «Зенита» есть те, кто не согласен с датой основания клуба. Однако их несогласие проходит в довольно тихой и безобидной форме. И болельщики, и ветераны признают годом основания тот, который был принят официально, но при желании могут уточнить, что «вот на самом-то деле».

Похожая ситуация могла быть и со «Спартаком». Более того, МКС, с которого и ведётся история «Спартака», также появился не на пустом месте. Клуб был сформирован на базе гимнастического общества «Сокол», у которого футбольный клуб появился и вовсе в 1897 году.

Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы не вляпался в скандал даже в год своего юбилея. Вместо того, чтобы просто отпраздновать официальное столетие клуба, «Спартак» устроил очередной истеричный инфоповод. Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев, который очень любит внимание к своей персоне (как в принципе многие ветераны «Спартака»), заявил, что он и Никита Симонян не собираются признавать столетие клуба. Дескать, для него «Спартак» появился 19 апреля 1935 года, в день основания общества. Разумеется, это породило очередную волну споров и среди фанатов. В соцсетях опять пошла ругань по поводу того, кто из болельщиков больше спартаковец, кто более предан клубу и без кого «Спартак» бы точно исчез (болельщики «Спартака» вообще очень любят переоценивать свою значимость).

Не преминул воспользоваться инфоповодом и эпатажный Дмитрий Губерниев, написавший в Телеграме: «Всякие «Промкооперации» и прочие клубы артелей никакого отношения к названию «Спартак» не имеют. Короче, поздравляю, господа, соврамши»… В общем, любой инфоповод из «Спартака» оборачивается в скандал.

Желание удлинить своему клубу историю нормально. Ничего в этом страшного и неправильного нет, особенно когда клубные истории получаются настолько запутанными. Это молодой «Краснодар» может точно сказать, когда был основан. Но устраивать из этого такие ожесточённые споры может только «Спартак».