Тренер российского фигуриста Евгения Семененко Алексей Мишин рассказал о состоянии здоровья спортсмена. 18-летний петербуржец ударился головой во время шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Обследование выявило у него сотрясение мозга.

«Обследование не выявило повреждений внутри черепной коробки. Сколько он еще пробудет в больнице — неизвестно», — цитирует «РИА Новости» Мишина.

Семененко 18 лет. За свою карьеру фигурист выигрывал юниорский и взрослый финал Кубка России, первенство России среди юниоров, а также командный чемпионат мира-2021. В сезоне-2021/22 Семененко занял третье место на Skate Canada, четвёртое — на чемпионате России, пятое — на чемпионате Европы и восьмое — на Олимпиаде-2022. Он стал лучшим среди российских участников Игр в Пекине.