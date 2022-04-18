Завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2021/22. По его итогам определились все пары 1/4 финала.

«Зенит» из Санкт-Петербурга стал вторым в регулярке, одержав 16 побед в 20 матчах сезона. Его соперником станет занявший седьмое место красноярский «Енисей».

Серия 1/4 финала пройдёт до трёх побед. Первый матч «Зенит» проведёт с «Енисеем» на своей площадке 23 апреля, начало — в 14:00. Второй матч пройдёт также в Петербурге 25 апреля. В Красноярске игры намечены на 28 и 30 апреля. В случае равенства по итогам четырёх игр пятая встреча пройдёт в Петербурге 3 мая.

Победу в регулярном чемпионате одержал ЦСКА (17 побед 3 поражения). Армейцы сыграют в четвертьфинале с «Нижним Новгородом». УНИКС встретится с «Автодором», «Локомотив-Кубань» — с «Пармой».