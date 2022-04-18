На Крестовском острове был официально открыт беговой сезон в Санкт-Петебурге. 18 апреля состоялся забег «Арена полумарафон», сообщает «Петербургский дневник». Трасса соревнования прошла по Приморскому парку Победы, Яхтенному мосту и парку имени 300-летия Санкт-Петербурга. Бегуны могли выбрать три дистанции: полумарафон 21 км 97 метров, 10 км (1 круг) и 5 км.

Перед началом забега для его участников провела разминку двукратная победительница Бостонского марафона Ольга Маркова.

23 апреля в Сестрорецке стартует Кубок губернатора-2022. Он будет включать четыре забега на дистанции 5 км.