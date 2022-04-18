В школе Тамары Москвиной сформирована новая спортивная пара. Фигуристка Ясмина Кадырова будет выступать вместе с Валерием Колесовым. Об этом сообщил тренер группы Артур Минчук.

Ранее Кадырова каталась в паре с Иваном Бальченко. Пара работала в группе Москвиной в Петербурге с лета 2021 года.

Кадырова и Бальченко заняли третье место на российском этапе Гран-при в сезоне-2021/22.

Колесов ранее выступал с Ксенией Ахантьевой и завоёвывал серебро юниорского чемпионата мира. В прошлом сезоне Ахантьева и Колесов тренировались в Сочи в группе Дмитрия Савина и Фёдора Климова.

«У нас образовалась новая пара – Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Уже две недели вместе катаются. Будем ставить программы, работать на большую перспективу, чтобы они показывали результат, как и все наши пары», — приводит «РИА Новости» слова Минчука.

Иван Бальченко покинул группу Москвиной.