Российская прыгунья в длину Дарья Клишина пропустит сезон-2022/23 из-за беременности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Аллу Глущенко.

Клишиной 31 год, она специализируется на прыжках в длину. На её счету серебро чемпионата мира-2017, бронза чемпионата Европы-2014 и два золота чемпионатов Европы в помещении, в 2011 и 2013 году.

В 2021 году Клишина вошла в число десяти российских легкоатлетов, которые поехали на Олимпийские игры в Токио. Прыгунья не смогла пройти квалификацию из-за травмы: она повредила мышцу при второй попытке, а третью не смогла исполнить и покинула стадион в инвалидном кресле.