Фигуристка Алёна Косторная рассказала о своём переходе к тренеру Елене Буяновой. Чемпионка Европы-2020 дала понять, что ещё не приняла решения по поводу дальнейшей карьеры, поэтому пока не числится в группе Буяновой официально.

«Я для себя понимаю, хочу ли я продолжать кататься, тренироваться. Неопределенность в нашем деле бессмысленна, — цитирует ТАСС Косторную. — Сейчас мы работаем, чтобы понять, комфортно ли нам сотрудничать, что мы можем сделать вместе, может ли получиться из этого что-то хорошее. До начала мая все решится».

Спортсменка отметила, что решение Международного союза конькобежцев по допуску россиян к соревнованиям также повлияет на её выбор. Напомним, что российские фигуристы пока что отстранены от международных стартов на неопределённый срок.