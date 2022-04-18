Алёна Косторная уже не первый сезон становится громким ньюсмейкером в фигурном катании. Но, увы, в последние годы речь идёт не о спортивных достижениях, а о переходах. В 2020 году Косторная ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, чем вызвала волну негодования в штабе «Хрустального». Тутберидзе после ухода Трусовой и Косторной разразилась знаменитым гневным постом о том, как мир влияет на «милых, добрых, с открытым взглядом».

В олимпийский сезон фигуристка вернулась к Тутберидзе, видимо, понимая, что попасть на Игры в Пекин можно только из её тренерского штаба. Ради этого ей даже пришлось идти на федеральный канал и чуть ли не вымаливать прощение, затем столкнуться с холодным отношением тренерского штаба. И игра бы стоила свеч, но…

Увы, травма поломала все планы Косторной, а летом произошло то, что ожидали многие: она снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

Сегодня Косторная дала интервью, в котором произнесла интересную фразу. Кажется, она очень многое прояснила в карьере фигуристки.

Косторную спросили: какой бы совет она дала себе 14-летней. Алёна ответила: «Возможно, я бы посоветовала себе принимать некоторые решения намного раньше, чем они были приняты. И доверять больше себе, нежели мнению окружающих».

О чём идёт речь, фигуристка не сказала, но по контексту можно легко догадаться. По всей видимости, Алёна хотела уйти от Тутберидзе ещё раньше, но слишком боялась общественного осуждения.

И логика в этом есть. Тренерский штаб Тутберидзе не любит индивидуальностей. Выпускницы «Хрустального» — это яркие, успешные, но… совершенно несамостоятельные фигуристки. Это винтики отлаженного механизма штамповки золотых медалей. И Косторная в этот механизм просто не вписывается. Достаточно увидеть её дерзкий взгляд, и многое станет понятно. Недаром говорят, что глаза – это зеркало души. И неслучайно одним из самых известных её образов стала бунтарка и оторва Харли Куинн.

Под советом «принимать решения намного раньше», скорее всего, кроется то, что Косторная просто не успела найти себя на взрослом уровне у другого тренера. С Плющенко она поработала только год, а на носу была Олимпиада, и нужно было форсировать подготовку. Уйди Косторная к другому тренеру раньше, глядишь, и реализовалась бы вне школы Тутберидзе и к олимпийскому сезону подошла уже как полноценная боевая единица, а не слабое звено в триаде «ТЩК».