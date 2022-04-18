Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался по поводу современной ситуации в российском футболе. Глава МИД заявил, что скучает по временам, когда в футболе не было массовых переходов игроков.

«Иногда с грустью вспоминаю прошлые годы, когда у нас не было «варягов», легионеров и когда переход футболиста из одной команды в другую был целым событием, — цитирует ТАСС Лаврова. — Если уж человек появлялся в «Спартаке», «Динамо», ЦСКА — у ЦСКА была особая статья, — то там и оставался играть. Да, легионеры забивают голы, показывают на эмблему, приветствуют трибуны, но что-то не то. Нет этого постоянства».

Лавров — болельщик московского «Спартака,» и символом команды он назвал защитника Георгия Джикию.

Стоит отметить, что Джикия — воспитанник «Локомотива», выступал за нальчикский «Спартак», дзержинский «Химик», пермский «Амкар», а в «Спартаке» выступает с 2017 года.