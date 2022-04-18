Российская фигуристка Александра Трусова заявила о намерении сделать пятерной прыжок. Фигуристка отметила, что разучивала четверные прыжки, чтобы двигаться вперёд в спорте.

«Хочу, конечно, попробовать выучить. Если получится, то хочу сделать раньше всех. Не только среди женщин. Пятерные не пробовал еще никто», — сказала Трусова в интервью YouTube-каналу Waction.

Трусова первой в истории среди фигуристок исполнила четверные лутц, тулуп и флип, кроме того, она стала первой, кто выполнил два и три четверных прыжка в одной программе, а на Олимпиаде-2022 первой в мире исполнила за одну программу пять четверных прыжков. Несмотяр на это, она завоевала лишь серебро, уступив Анне Щербаковой.