Журналистка из Канады Беверли Смит оценила проведение чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров без участия России. Напомним, что россияне были исключены Международным союзом конькобежцев из всех турниров на неопределённый срок.

В популярной социальной сети Беверли Смит написала: «Без российских девушек можно увидеть класс фигуристок из других стран. Американки заняли первое, третье и шестое место. Кореянки невероятно хороши: второе, четвёртое и пятое место. На хорошем счету и японки».

На юниорском чемпионате мира золото в женском одиночном катании в отсутствие россиянок выиграла американка Изабо Левито. Она набрала 206,55 балла.

У юношей золото взял также взял представитель США Илья Малинин (276,11).