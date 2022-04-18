Российская фигуристка Алёна Косторная высказалась по поводу возможности смены спортивного гражданства. Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от участия в международных стартах, после чего в прессе высказывались предположения, что отечественные атлеты начнут менять спортивное гражданство.

«Я не могу думать за других людей. И нельзя с уверенностью говорить о людях, правы они или нет, — цитирует ТАСС Косторную. — У каждого своя интерпретация проблемы. Я могу отвечать только за себя, и я знаю точно — я этого делать не буду. Таково мое видение этого вопроса, и на этом все».

Косторной 18 лет. На её счету победы на чемпионате Европы и в финале Гран-при, а также два третьих и второе место на чемпионатах России.