Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов высказался о своей дисквалификации, наложенной в конце прошлого года. Форвард был отстранён на полгода из-за перепроверки его допинг-пробы 2013 года. Ранее он говорил, что у него есть вопросы к врачу «Торпедо», за которое форвард выступал на правах аренды в тот период.

«К сожалению, врач пару недель назад умер. И мы уже ничего не узнаем, — цитирует «РБ-Спорт» Обухова. — Мы играли с «Торпедо», в одном из моментов игры защитник соперника Артем Самсонов мне сказал, что доктор умер, у него остановилось сердце».

Обухов был дисквалифицирован на полгода, после чего «Ростов» расторг с ним контракт. В декабре после истечения дисквалификации нападающий подписал контракт с «Оренбургом».