«Зенит», в отличие от многих московских конкурентов, в последние десятилетия неохотно меняет тренеров. Даже если игра у команды не идёт, наставнику дают поработать хотя бы сезон. Но специалистов, оставивших после себя добрую память, в истории петербуржцев было больше, чем неудачников. Вспоминаем семерых лучших наставников «Зенита» в российский период.

7) Анатолий Давыдов (1998-2000, 2009)

Чемпион СССР-1984 Анатолий Давыдов вернулся в «Зенит» в 43 года в качестве помощника Анатолия Бышовца. Но на зимнем сборе перед сезоном-1997 у петербуржцев сломались почти все защитники, и Давыдов в 43 года внезапно стал выходить на поле. В 1998 году, едва закончив карьеру окончательно, помощник также внезапно оказался главным тренером после поспешного бегства Бышовца в сборную России (где, кстати, тот с треском провалился).

При Давыдове в сборную России попал Александр Панов, а в 1999 году тренер сотворил сенсацию: скромный «Зенит» выиграл Кубок России.

6) Властимил Петржела (2003-2006)

Петржела стал первым значимым иностранным тренером в Российской премьер-лиге и начал в «Зените» моду на забугорных специалистов. При нём петербуржцы превратились в грозную силу и несколько лет влюбляли болельщиков своим залихватским футболом. Именно при Петржеле за «Зенит» впервые стали массово болеть за пределами Санкт-Петербурга.

5) Юрий Морозов (2000-2002)

Немолодой уже Юрий Морозов принял забуксовавший «Зенит» у Анатолия Давыдова и сделал ставку на молодых воспитанников команды. Именно при нём в Петербурге засверкали звёздочки Вячеслава Малафеева и, конечно, Андрея Аршавина с Александром Кержаковым. В 2001 году «Зенит» едва не попал в Лигу чемпионов, но уступил в самой концовке сезона серебро. Морозов наверняка проработал бы в «Зените» и дольше, но увы, оставил клуб по состоянию здоровья. А его сменщики не справились и завалили сезон-2002.

К сожалению, в 2005 году Юрия Андреевича не стало.

4) Андре Виллаш-Боаш (2014-2016)

Период работы португальского тренера вышел неоднозначным. Чувствовалось, что «Зенит» с его кадровым и финансовым ресурсом способен на большее. Однако чемпионский титул при «наследнике Моуринью» «Зенит» взял, а в еврокубках демонстрировал неплохие результаты: четвертьфинал Лиги Европы и 1/8 финала Лиги чемпионов. После Виллаш-Боаша в плей-офф Лиги чемпионов «Зенит» не попадал.

3) Лучано Спаллетти (2010-2014)

Назначение Спаллетти в конце 2009 года оказалось дальновидным решением: «Зенит» избежал стагнации, смог перетряхнуть состав и начать завоёвывать трофеи с новой энергией. При Спаллетти петербуржцы два раза подряд выиграли чемпионат страны и один раз стали вторыми, выиграли Кубок и Суперкубок и все четыре сезона выходили в плей-офф еврокубков.

2) Сергей Семак (2018 – н.в.)

Семак в кратчайший срок смог перестроить команду, доставшуюся после двух неудачных сезонов при Луческу и Манчини, выиграл три чемпионата страны подряд и уверенно идёт за четвёртым трофеем. При Семаке «Зенит» по ряду причин сократил траты на футболистов, однако почти каждый трансфер попадал в точку. Также Семак выиграл с петербуржцами Кубок и два Суперкубка России, а в этом сезоне наконец-то прилично выступил в еврокубках.

1) Дик Адвокат (2006-2009)

Назначение Адвоката ознаменовало новую эпоху в истории «Зенита». Крупные финансовые вливания от «Газпрома» и грамотная работа менеджмента превратили клуб из просто сильной команды во флагман российского футбола. Дик Адвокат выиграл с «Зенитом» чемпионат и Суперкубок России, а главное — Кубок и Суперкубок УЕФА. Именно при Адвокате «Зенит» на долгие годы стал базовым клубом сборной России – несмотря на дорогостоящие покупки, питерцы продолжали делать ставку на отечественных футболистов.