Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился новой информации о состоянии здоровья своего подопечного Евгения Семененко. Фигурист ударился головой о лёд во время исполнения четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

«Как я уже говорил, обследование не выявило повреждений внутри черепной коробки, — цитирует «РИА Новости» Мишина. — В настоящий момент он продолжает находиться в больнице. Сколько он там еще пробудет – неизвестно, но такое состояние требует покоя, лучше — как можно дольше».

Уроженцу Петербурга Семененко 18 лет. За свою карьеру фигурист выигрывал юниорский и взрослый финал Кубка России, первенство России среди юниоров, а также командный чемпионат мира-2021. В сезоне-2021/22 Семененко занял третье место на Skate Canada, четвёртое — на чемпионате России, пятое — на чемпионате Европы и восьмое — на Олимпиаде-2022. Он стал лучшим среди российских участников Игр в Пекине.