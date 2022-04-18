ЦСКА победил «Металлург» в первой игре финальной серии Кубка Гагарина-2022. Игра прошла в Магнитогорске и завершилась победой московской команды 3:1. Счёт открыл форвард ЦСКА Сергей Андронов на 24-й минуте с передач Антона Слепышева и Класа Дальбека. Никита Нестеров на 27-й минуте после пасов Владислава Каменева и Константина Окулова увеличил преимущество армейцев.

На 32-й минуте Максим Карпов с передач Джоша Карри и Брендана Лайпсика сократил отставание «Магнитки», а на 58-й Сергей Плотников поразил пустые ворота. Ассистировал ему Антон Слепышев.

Второй матч финала Кубка Гагарина пройдёт 20 апреля в Магнитогорске, третий и четвёртый — в Москве 22 и 24 апреля.

«Металлург» выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 году, ЦСКА — в 2019-м.