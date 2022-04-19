Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Колорадо» (3:2). Для форварда гол стал 48-м в сезоне.

Овечкин повторил рекорд НХЛ по заброшенным за сезон шайбам для хоккеистов не моложе 36 лет. Ранее 48 раз отличился 36-летний Теему Селянне в сезоне-2006/07

Всего на счету Овечкина стало 87 (48+39) очков в сезоне.

В списке лучших снайперов лиги Овечкин занимает четвёртое место, отставая от Остоня Мэттьюса (58 голов), Леона Драйзайтля (54) и Криса Крайдера (50).