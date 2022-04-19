Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил о смерти своего новорождённого сына. Его супруга Джорджина Родригес родила близнецов — мальчика и девочку. С девочкой всё в порядке, а мальчик не выжил во время родов.

«С огромной грустью сообщаем, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочки даёт нам силы пережить этот момент благодаря надежде и радости. Мы благодарны врачам и медсёстрам за оказанную помощь и поддержку. Наш малыш, наш ангел. Мы будем вечно тебя любить», — написал Роналду в соцсетях.

Роналду воспитывает пятерых детей. Его старший сын Криштиану и близнецы Ева и Матео рождены от суррогатных матерей, а в 2017 году Джорджина родила ему дочь Алану Мартину.