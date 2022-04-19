Российский фигурист Андрей Багин рассказал о причинах расставания с Аннабель Морозов. Танцевальная пара распалась этой весной, Морозов будет выступать с Девидом Нарижным.

«Последнее время у нас были натянуты отношения, исчезло взаимопонимание. Я даже не могу назвать конкретную причину, — цитирует «Матч ТВ» Багина. -Каждый в чем-то виноват, и с моей стороны тоже были ошибки. Где-то я ленился, терял азарт и мотивацию. В предыдущие годы все было как-то позитивнее».

Также Багин отметил, что одной из причин расставания могло стать непопадание на Олимпийские игры в Пекин.

По словам фигуриста, он ещё не нашёл новую партнёршу на следующий сезон.