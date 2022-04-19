Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с отъездом легионеров из российских клубов. Он обратил внимание, что иностранцы покинули команды из тех городов, где были закрыты аэропорты в связи с обострением конфликта в Украине.

«Уехали из Краснодара и Ростова, как раз оттуда, где закрыты аэропорты. Если бы закрыли аэропорт в Москве или Петербурге, я бы посмотрел, кто из иностранцев остался бы в этих клубах», — сказал Карпин в эфире «Авторадио».

7 марта ФИФА разрешила иностранным футболистам из российских команд приостанавливать действие контрактов со своими клубами до конца сезона и заключать новые краткосрочные соглашения.

Карпин, помимо «Ростова», также возглавляет сборную России по футболу.