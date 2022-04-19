Спорт является важной частью жизни многих современных людей. Одни занимаются дома с гантелями, другие бегают по утрам, но все больше людей ищут сеть спортивных клубов, чтобы заниматься с комфортом.

Спортивный клуб — это не стены, а люди. Каждый день тренировки начинают в среднем по два человека, которые прежде не занимались, подсчитали в сети клубов Sport Lifa Club.

Исследование показало, что больше двух третей клиентов предпочитают остаться в клубе на следующий год после начала тренировок. Заниматься люди предпочитают минимум два раза в неделю.

Приходят тренироваться в основном мужчины и женщины в возрасте около 30 лет. Среди занимающихся спортом женщин также много тех, кому около 60 лет, у мужчин спортивные залы пользуются популярностью в возрастных группах 20 и 40 лет.

Судя по тому, специалисты по каким видам спорта работают с тренирующимися, основной интерес в спортивных залах вызывают тренажеры, а также – в порядке убывания – плавание, групповые тренировки, единоборства и игровые виды спорта.

Когда человек приходит в спортивный клуб впервые, ему часто предлагают пробное бесплатное посещение, чтобы осмотреться и понять, подходит ли сам клуб, получится ли сойтись с тренерами.

Для новичков в этом деле есть несколько простых рекомендаций. Если пришел на тренировку впервые, не стесняйся задавать вопросы. Даже если опыт тренировок есть, может возникнуть непонимание, как работать с тем или иным тренажёром.

После работы с инвентарем в спортивных клубах принято возвращать его на место. В процессе работы стоит обращаться внимание на окружающих. Не любоваться блондинкой на соседнем тренажере или накачанным мачо со штангой, а следить, чтобы никого не задеть и избежать травм.

С собой на тренировку имеет смысл брать полотенце и антисептик. Можно взять с собой и телефон, чтобы фотографироваться – это поможет отследить прогресс и наполнить профили в социальных сетях, главное – не мешать окружающим.

Наконец, надо с уважением относиться к личному пространству других посетителей клуба. И во время тренировки, и в раздевалке. В частности, надо следовать правилу – не занимаешься освободи тренажер для других.