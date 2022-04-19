Накануне мы сделали подборку лучших тренеров «Зенита» в российской истории. Однако далеко не у всех специалистов получалось успешно руководить сине-бело-голубыми. В этом списке мы собрали шестерых специалистов, которых в Санкт-Петербурге вспоминают если не проклятиями, то точно не хвалебными отзывами.

6) Анатолий Бышовец (1996-1998)

В целом работу Бышовца можно было бы охарактеризовать положительно: Светоч возглавил «Зенит» после возвращения команды в элитный дивизион. В первый сезон петербуржцы заняли десятое место, во второй – восьмое, а в 1998 году шли какое-то время даже на первом месте, а первый круг завершили в одном очке от всесильного «Спартака».

Но увы, уход Бышовца вышел смазанным: тренер неожиданно сорвался в сборную России, оставив Питер на неподготовленного и неопытного Давыдова. При этом официально Бышовец из «Зенита» не уходил, оставаясь на контракте в Петербурге. Из-за этих странных махинаций и неожиданной потери тренера петербуржцы посыпались и заняли в чемпионате лишь пятое место. Контракт Бышовца истёк в конце года, и в 1999-м «Зенит» к победе в Кубке России вёл уже Давыдов.

5) Михаил Бирюков (2002)

Легендарный голкипер чемпионского «Зенита» возглавил команду в 2002 году после ухода Юрия Морозова по состоянию здоровья. И при нём перспективный петербургский клуб начал сыпаться. Кержаков и Аршавин снизили голевую активность, а оборона стала всё чаще давать сбои. Если при Морозове «Зенит» в сезоне-2002 набрал 21 очко за 12 матчей, то при неопытном Бирюкове – 8 за 9 игр.

Но в будущем Бирюков нашёл себя в другой области: с 2006 года он успешно работает с вратарями «Зенита» и является единственным причастным ко всем чемпионствам клуба: в 1984 году как вратарь, а с 2007 и до наших дней – как член тренерского штаба.

4) Мирча Луческу (2016-2017)

Назначение Луческу изначально было воспринято с недоумением. Тренер до этого больше десяти лет возглавлял «Шахтёр» и сделал его лучшим клубом постсоветского пространства. Но в «Зенит» пришёл уже немолодой тренер, давно не работавший в других командах. Под его руководством петербуржцы выступали с переменным успехом. В Лиге Европы команда легко выиграла групповой раунд, но уже на первой стадии вылетела от «Андерлехта». В чемпионате удачные матчи чередовались с провалами, а Луческу из-за постоянного недовольства судейством и трансферами получил от конкурентов уничижительное прозвище «Плаческу».

Покинул румынский тренер «Зенит» по окончании сезона с бронзовой медалью и Суперкубком. В целом неплохо, но в том составе Петербург был явно способен на большее.

3) Вячеслав Мельников (1992-1994)

Наверное, не очень корректно сравнивать нынешний богатый «Зенит» с бедным Петербургом начала девяностых. Но именно при Вячеславе Мельникове петербуржцы умудрились вылететь из высшей лиги в первый российский сезон.

Ставропольское «Динамо» обошло «Зенит» лишь по числу побед, но и этого было достаточно, чтобы 1993 год главная команда Петербурга встретила в первом дивизионе.

«Зенит» под руководством Мельникова барахтался в первой лиге ещё два года, пока у руководства не лопнуло терпение, и спасать команду не отправился Павел Садырин.

2) Роберто Манчини (2017-2018)

Карьера тренера Манчини регулярно переживает взлёты и падения. Ещё в прошлом году он праздновал победу со сборной Италии на чемпионате Европы, а в этом не смог выйти на чемпионат мира, умудрившись проиграть Северной Македонии. К сожалению, на петербургский период пришлось падение. Команда неплохо усилилась в летнее трансферное окно, состав «Зенита» пополнили целая бригада аргентинцев и несколько перспективных российских игроков, и поначалу всё складывалось успешно. «Зенит» выдал 12-матчевую беспроигрышную серию, но с началом еврокубков механизм начал сбоить. А когда в марте сломался Александр Кокорин, проведший при Манчини лучший сезон в карьере, «Зенит» и вовсе рассыпался. Да и сам тренер, судя по всему, не особо был заинтересован в работе с командой, поскольку уже поглядывал на итальянскую федерацию футбола. В результате команда заняла пятое место, повторив свое худшее достижение с 2006 года и осталась без еврокубков.

1) Борис Рапопорт (2002)

Юрий Морозов после себя оставил молодую и боеспособную команду, но в его отсутствие «Зенит» рассыпался просто в рекордные сроки. Если у Михаила Бирюкова получалось очень мало, то у Бориса Раппопорта, перешедшего с административной должности на тренерскую, не получилось ничего. Ноль побед в девяти матчах, абсолютно растренированный состав и позорное десятое место по итогам сезона. Удивительно, что после такого провала Рапопорт не просто не был уволен из «Зенита», но и сохранил пост спортивного директора, а также занимал другие должности в клубе до 2006 года.