Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не примет участия в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу против «Ливерпуля» из-за трагедии в семье, сообщает официальный сайт «МЮ».

18 апреля супруга Роналду Джорджина Родригес родила двойню — девочку и мальчика. Сын футболиста умер при родах, несмотря на все усилия врачей.

Роналду вернулся в «МЮ» прошлым летом. В нынешнем сезоне он провёл в составе команды 34 матча, забил 21 гол и отдал 3 результативных передачи. В прошедшем матче с «Норвичем» Роналду оформил хет-трик.

«МЮ» после 32 матчей занимает пятое место в таблице АПЛ с 54 очками. «Ливерпуль» идёт вторым, набрав 73 очка в 31 игре.