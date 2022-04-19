Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала о работе с Еленой Буяновой. Фигуристка этой весной во второй раз покинула группу Этери Тутберидзе и готовится к новому сезону в ЦСКА.

«Комфортно ли мне с Еленой Германовной? Я думаю, мы друг друга изучаем. Первые пару дней я вышла — и меня аж трясло, я боялась очень сильно, — цитирует «Чемпионат» Косторную. — А сейчас я выхожу на тренировку — и я понимаю Елену Германовну. Мне очень комфортно, очень удобно».

Косторная — чемпионка Европы и победительница финала и двух этапов Гран-при в сезоне-2019/20. Также на её счету две бронзы и серебро чемпионатов России и серебро юниорского ЧМ. Она уже покидала группу Тутберидзе летом 2020 года, перейдя в академию Евгения Плющенко. Летом 2021 года Косторная снова перешла к Тутберидзе, а весной вновь сменила тренера.