Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин скептически отнесся к недавним словам Александры Трусовой о намерении исполнить пятерной прыжок. Трусова в произвольной программе на Играх в Пекине первой в мире выполнила пять четверных прыжков.



«Как говорится, мечтать не вредно! Я тоже мечтаю получить «Оскар», например, — цитирует «Чемпионат» Ягудина. — Для начала хотелось бы видеть чисто откатанную произвольную программу с четверными прыжками, которыми она владеет, и нормальным катанием».

Ягудин посоветовал Трусовой сперва собрать и отточить до совершенства программу с четверными прыжками, а затем уже думать о пятерном.