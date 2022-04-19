Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала об отношении к ней в группе Этери Тутберидзе. По словам чемпионки Европы-2020, считалось, что она оказывает дурное влияние на более юных фигуристок.

«От меня убирали всегда маленьких детей, просто отодвигали их, — цитирует «Чемпионат» Косторную. — Не знаю почему, но считалось, что я расхолаживаю группу, развращаю всю группу, и мне говорилось об этом неоднократно, якобы какими-то своими действиями».

Косторная — чемпионка Европы и победительница финала и двух этапов Гран-при в сезоне-2019/20. Также на её счету две бронзы и серебро чемпионатов России и серебро юниорского ЧМ. Она уже покидала группу Тутберидзе летом 2020 года, перейдя в академию Евгения Плющенко. Летом 2021 года Косторная снова перешла к Тутберидзе, а весной вновь сменила тренера и будет заниматься в ЦСКА у Елены Буяновой.