Олег Знарок назначен на должность главного тренера «Ак Барса», сообщает пресс-служба клуба. Он сменил Дмитрия Квартальнова, возглавлявшего казанцев три предыдущих сезона.

Ранее Знарок возглавлял сборную Латвии, ХК МВД, «Динамо» из Москвы, СКА, сборную России и «Спартак».

С «Динамо» он выиграл Кубок Гагарина в 2012 и 2013 году, а в 2017-м завоевал трофей со СКА. В сборной России Знарок выиграл чемпионат мира-2014 и Олимпиаду-2018.

«Ак Барс» в сезоне-2021/22 вылетел уже в первом раунде плей-офф, уступив прошлогоднему чемпиону «Авангарду» 2-4.