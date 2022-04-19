Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков подвел итоги заседания исполнительного комитета ФФККР.

«Исполком единогласно признал выступление российских фигуристов в сезоне удовлетворительным», — цитирует ТАСС Горшкова.

В сезоне-2021/22 россияне на Олимпиаде-2022 взяли два золота (сборная в командном турнире и Анна Щербакова), три серебра (Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Трусова) и бронзу (Анастасия Мишина/Александр Галлямов).

На чемпионате Европы на счету России четыре золота, три серебра и две бронзы. Финал Гран-при был отменен из-за пандемии коронавируса, а на чемпионат мира-2022 россияне не были допущены в связи с санкциями Международного союза конькобежцев.