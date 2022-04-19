«Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 30-го тура чемпионата Англии — 4:0. Счёт уже на пятой минуте открыл Луис Диас с передачи Мохамеда Салаха. На 22-й минуте Салах забил уже сам, и «красные» ушли на перерыв, ведя в счёте 2:0.

На 68-й минуте Садио Мане сделал счёт разгромным, а на 85-й Салах оформил дубль, установив окончательный счёт встречи.

«МЮ» не может выиграть у принципиального соперника в чемпионате Англии с марта 2018 года (3 ничьи, 5 поражений), причем последние два матча «красные дьяволы» проиграли с общим счётом 0:9.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» поднялся на первое место, обойдя «Манчестер Сити» на 2 очка, однако горожане имеют один матч в запасе. «МЮ» идёт на шестой строчке в таблице с 54 очками.