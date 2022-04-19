«Интер» одержал крупную победу над «Миланом» в матче 1/2 финала Кубка Италии — 3:0. В первом тайме дубль оформил Лаутаро Мартинес, отличившийся на 4-й и 40-й минутах. На 82-й минуте встречи окончательный счёт установил Робин Госенс.

Первая игра миланского дерби в полуфинале Кубка завершилась нулевой ничьей.

В финале «Интер» сыграет с победителем полуфинала «Ювентус» — «Фиорентина». В первом матче «Юве» победил на выезде 1:0. Ответная игра состоится 20 апреля.

«Ювентус» — действующий обладатель Кубка Италии и выигрывал его рекордное число раз — 14. «Фиорентина» завоевывала трофей шесть раз, «Интер» — семь.