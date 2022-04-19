Российская фигуристка Алёна Косторная объяснила, почему в 2021 году решила вернуться из академии Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Чемпионка Европы-2020 занималась у Тутберидзе до 2020 года, сезон-2020/21 провела у Плющенко, после чего вернулась обратно к Тутберидзе.

«Марина Евгеньевна (Черкасова) — женщина, Елена Вячеславовна (Жгун) — женщина, Этери Георгиевна (Тутберидзе) — женщина. Я не воспринимаю мужчину-авторитета. Для меня это не авторитет. Я опираюсь больше на жизненный опыт, на какие-то познания, еще что-то, а не на патриархат. Я не знаю, как это работает. Для меня это неавторитетное мнение. Не знаю почему. Меня тренируют сильные и независимые женщины, которые сделали себя сами».

Этой весной Косторная снова сменила тренера и будет заниматься у Елены Буяновой в ЦСКА.