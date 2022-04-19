Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался по поводу перспектив перехода Российского футбольного союза в Азиатскую футбольную конфедерацию. Ранее УЕФА и ФИФА отстранили Россию от участия во всех турнирах под своей эгидой.

«На уровне сборных несколько команд для нас будут совершенно непростыми: Иран, Южная Корея и Япония, — сказал Непомнящий в интервью «Матч ТВ». — Об Австралии не говорю, они наверняка откажутся с нами играть.

Если нам некуда будет деваться, то будем играть там, где России будут рады. Мотивация для футболистов должна быть, вариться в собственном соку всегда плохо. Я не политик, но не верю, что Россию в скором времени вернут в европейские соревнования».

Отметим, что Валерий Непомнящий имеет богатый опыт работы в Азии. С 1991 по 2006 год он с перерывами работал в юношеской сборной Китая, корейском «Пучхоне», китайских «Шэньяне», «Шандуне» и «Шанхай Шэньхуа», японском «Санфречче Хиросима», узбекском «Пахтакоре» и сборной Узбекистана.