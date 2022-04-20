Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о предстоящем матче петербуржцев в 1/4 финала Кубка России по футболу против «Алании». Игра состоится 20 апреля и начнётся в 17:00 по московскому времени.

«Зенит» ждет сложный матч, тяжелое испытание, к тому же игра будет проходить на поле соперника… Ожидаю напряженной игры, много борьбы, — цитирует «Петербургский дневник» Малафеева со ссылкой на «РБК». — Это кубковая игра, где будет решаться выход в полуфинал. Легко «Зениту» точно не будет».

«Зенит» встречается в официальном матче с «Аланией» впервые с 2013 года. Тогда петербуржцы разгромили соперника в чемпионате России 4:0. На данный момент «Алания» идёт шестой в таблице ФНЛ.