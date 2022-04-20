Сегодня, 20 апреля, «Зенит» проведёт матч 1/4 финала Кубка России по футболу против «Алании». Игра пройдёт во Владикавказе и стартует в 17:00 по московскому времени. Судить её будет арбитр Павел Кукуян.

«Зенит» играет с «Аланией» в официальном матче впервые после её вылета из премьер-лиги в 2013 году. В сезоне-2012/13 петербуржцы дважды победили соперника — 3:2 и 4:0.

Ранее в полуфинал Кубка вышло московское «Динамо», которое обыграло «Балтику» в серии пенальти (1:1, пенальти 5:4).

В других четвертьфиналах «Енисей» сыграет с «Рубином», а ЦСКА — со «Спартаком». Пары полуфиналистов определятся 21 апреля в результате жеребьёвки.