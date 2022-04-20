Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Виннипега» (3:0). На счету форварда стало 70 результативных пасов в сезоне-2021/22.

Панарин стал пятым игроком в истории ньюйоркцев, сумевшим отдать не менее 70 голевых передач за сезон. Это достижение ранее трижды удавалось Брайану Личу, а также по одному разу российскому защитнику Сергею Зубову, Марку Мессье и Уэйну Гретцки. Последний раз это сделал Гретцки в сезоне-1996/97.

Кроме того, Панарин провёл 19-й матч в сезоне с двумя и более передачами. Это новый рекорд клуба. Ранее 18 матчей с 2+ ассистами проводили Жан Ратель (1971/72), Брайан Лич (1991/92) и Марк Мессье (1992/93).

Всего Панарин в сезоне-2021/22 набрал на данный момент 92 (22+70) очка.