Валентина Семененко, мать фигуриста Евгения Семененко, рассказала о состоянии сына после его падения на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Инцидент произошёл 16 апреля в Санкт-Петербурге. Семененко попытался исполнить четверной прыжок и ударился головой о лёд. С катка его увезли на носилках. По словам мамы спортсмена, сейчас он чувствует себя лучше.

«Вчера была сделана контрольная КТ головного мозга и позвоночника. Кровоизлияний, острых костных повреждений нет. Лечение продолжается, динамика состояния положительная. Надеюсь, всё будет хорошо», — приводит «Матч ТВ» слова Валентины Семененко.

Также женщина призвала подождать, пока её сын сам сможет рассказать о причинах инцидента.

Уроженцу Петербурга Семененко 18 лет. За свою карьеру фигурист выигрывал юниорский и взрослый финал Кубка России, первенство России среди юниоров, а также командный чемпионат мира-2021. В сезоне-2021/22 Семененко занял третье место на Skate Canada, четвёртое — на чемпионате России, пятое — на чемпионате Европы и восьмое — на Олимпиаде-2022. Он стал лучшим среди российских участников Игр в Пекине.